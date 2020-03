Pferdesport : Ein Turnier mit vielen großen Momenten

Grevenbroich Titelverteidiger Benjamin Wulschner ist auch der Favorit bei den 17. Gut Neuhaus Indoors, die am Donnerstag beginnen.

Celine Tillmann saß im Sattel, bevor sie laufen konnte. Sie ist auf Gut Neuhaus aufgewachsen. Und bei allen bisher 16 Auflagen der Gut Neuhaus Indoors mitgeritten. Auch bei der 17., die am Donnerstag startet, sitzt sie im Sattel. Bei der Premiere des größten Springturniers im Rhein-Kreis Neuss 2003 war sie gerade mal sieben Jahre alt. „Damals bin ich mit meinem Pony mitgeritten“, erinnert sie sich. Kein Wunder, dass sie sich das Turnier für ihren „goldenen Abend“ aussuchte. Am Freitagabend wird die 24-Jährige für ihre sportlichen Erfolge mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet. Über 140 Platzierungen in der schweren Klasse hat sie erritten.

Ihre Erfolge sind Familiensache: Friedhelm Tillmann und Mutter Andrea legten Ihr nicht nur das Talent in die Wiege, sondern sorgten auch für die Pferde und Ponys. Und für das Training. Die Traineraufgabe hat inzwischen der große Bruder übernommen, Frederic Tillmann. Die Verleihung am Freitagabend ist einer der Momente, die der Familie Tillmann von „ihren“ Gut Neuhaus Indoors immer im Gedächtnis bleiben werden. Celine ist die sechste aus der Reitsport-Dynastie, die das „Goldene“ erhält: Vater Friedhelm, Onkel Karl-Heinz, Cousin Hendrik sowie die Brüder Gilbert und Frederic haben es ebenfalls.

Das Tillmann‘sche Sportgedächtnis ist auch so schon mit einzigartigen Indoors-Momenten gefüllt. Bei der 17.Auflage von Donnerstag bis Sonntag werden weitere dazu kommen. Das sportliche Programm bleibt beim Bewährten. Highlights sind der Große Preis am Sonntag (14 Uhr), das 6. Rheinische Hallenderby am Samstagabend (21 Uhr) und das Mächtigkeitsspringen am Freitagabend (20:30 Uhr).