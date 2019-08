Tennis : Tenniskreis Neuss sucht seine Meister

Rhein-Kreis In elf Konkurrenzen werden Titel vergeben.

(sit) Am Wochenende werden die Sieger bei den Kreismeisterschaften des Tenniskreises Neuss gekürt. Am Samstag ab 11 Uhr stehen auf der Anlage der SG Neukirchen/Hülchrath an der Viehstraße zunächst die Halbfinalpartien auf dem Programm. Um die Titel in insgesamt elf Konkurrenzen geht es dann am Sonntag ab 11, 13 und 15 Uhr in den Endspielen. Gastgeber auf der Anlage an der Weckhovener Straße ist der TC Weckhoven.