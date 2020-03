Fußball : Kreispokalhalbfinale wird zur Farce

Zuletzt standen sich der SC Kapellen und der VfL Jüchen/Garzweiler in der Landesliga gegenüber – der SCK gewann beide Spiele. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Jüchens überlastete Fußballer treten in Kapellen nur mit einer Notmannschaft an.

Ein Schulbeispiel missglückter Kommunikation liefert das für Dienstagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) im Jupp-Breuer-Stadion angesetzte Kreispokalhalbfinale zwischen dem SC Kapellen und dem VfL Jüchen/Garzweiler. Ein Termin, der die Gäste über alle Maßen stresst. Erst am Sonntag waren die Schützlinge von Trainer Marcel Winkens in der Bezirksliga im Einsatz, beendeten dort mit dem 3:2-Sieg über Willich ihre schwarze Serie. Und am Freitag, also nur drei Tage nach dem Pokalauftritt in Kapellen, steht wiederum in der Liga das Topspiel beim SC Victoria Mennrath auf dem Programm, gleichzeitig die letzte Chance für die Jüchener, noch in den Aufstiegskampf einzugreifen.

Weil drei Pflichtspiele in nur sechs Tagen seinen durch Verletzungen und Krankheiten personell eh ausgedünnten Kader komplett überfordern würden und er den Fokus natürlich auf das brisante Duell mit Mennrath legt, hat Winkens entschieden, im Pokal nur mit einer Mischung aus A-Jugend-Spielern und Akteuren, die zuletzt weniger eingesetzt worden waren, aufzulaufen. „Das tut mir leid, aber dafür sollte jeder Verständnis haben“, findet er. Er habe das Match ja verschieben wollen, sei mit seinem Wunsch jedoch sowohl beim SC Kapellen als auch beim Fußballkreis auf Ablehnung gestoßen. „Die Kapellener waren immerhin noch mit dem Dienstag einverstanden, sonst hätten wir Mittwoch oder Donnerstag spielen müssen.“ Wie schon bei der Kreishallenmeisterschaft im Januar fehlt ihm jedes Verständnis für das Verhalten des Fußballkreises: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum man uns da nicht entgegenkommt und das Spiel, das unter diesen Bedingungen überhaupt keinen Sinn macht, auf nächste Woche verlegt.“

Für Reinhold Dohmen, als Vorsitzender des Kreisfußballausschusses auch für den Kreispokal zuständig, ist die Sache indes klar. „Für die Nachverlegung von Spielen gibt es feste Kriterien, etwa Sturm oder ähnliches.“ Ihm wiederum will es nicht in den Kopf, warum die Vereine das Pokalspiel nicht einfach vorverlegt hätten. „Das wäre kein Problem gewesen. Sie hatten Zeit genug, einen neuen Termin zu finden. Aber wenn sie sich nicht einigen können, dann spielen sie eben, wann ich das sage!“ Damit hat sich der VfL jetzt abzufinden, auch wenn das für Winkens total an dem vom Fußballkreis immer wieder geforderten Miteinander vorbeigehe. Für ihn steht damit fest: „Eine Chance haben wir in Kapellen eigentlich nicht.“