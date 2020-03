Tischtennis : Bittere Pillen für BW Grevenbroich und TG Neuss

Rhein-Kreis Tischtennis: Gabi Franssen führt die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen zum Klassenerhalt in der NRW-Liga.

Die Grevenbroicher hatten sich ihren Ausflug zum Tabellenvorletzten Borussia Brand in Aachen anders vorgestellt. Mit einem Sieg hätten sich die Schloss-Städter ins Mittelfeld absetzen können. Am Ende stand aber nach einer hart umkämpften und ausgeglichenen Partie eine knappe 7:9-Niederlage. „Wir sind über die knappe Niederlage, aber auch über die eigene Leistung natürlich sehr enttäuscht. Mich ärgert dabei besonders, dass wir uns von der etwas toten Stimmung in der Halle haben anstecken und auch selbst teilweise die letzte Entschlossenheit haben vermissen lassen. Wenn wir das in den nächsten Spielen nicht ändern, werden wir am Ende mit Sicherheit auf einem Relegationsplatz landen“, stellte der Grevenbroicher Kapitän Janos Pigerl nach der Niederlage selbstkritisch fest.