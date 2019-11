Radsport : Radsport: VfR Büttgen trägt Winterbahnmeisterschaft aus

Büttgen Statt sich nach der Entscheidung der Landesregierung für den Bau einer neuen Radrennbahn in Köln, die dann auch Heimat des neuen Bundesleistungsstützpunktes werden soll, in den Schmollwinkel zurück zu ziehen, gibt der VfR Büttgen erst recht Gas.

Neuester Beleg für diese Absicht: Der VfR hat vom Radsportverband NRW die Rolle als Ausrichter und Veranstalter der Winterbahnmeisterschaft übernommen, die wie bisher im Sportforum an der Olympiastraße ausgetragen wird. „Ein tolles Event, das allerdings auch eine Menge Fixkosten mit sich bringt,“ sagt Witte. Für deren Finanzierung hat der Verband seine Unterstützung zugesichert, die Abwicklung des sportlichen Programms mit Rennen voin der jüngsten Altersklasse U 11 bis hin zu Elite Männern und Elite Frauen liegt künftig in den Händen des VfR.

Witte spricht nach Gesprächen mit Markus Schellenberger, dem Koordinator Leistungssport des Radsportverbandes NRW, und dessen Vize-Präsident Hermann Schiffer von einer „Win-Win-Situation für beide Seiten“. Die Winterbahnmeisterschaft wird an zwei Wochenenden ausgetragen: am 30. November/1. Dezember sowie am 7. und 8. Dezember. „Das wird jetzt neben dem Spurt in den Mai und der neugeschaffenen Büttscher Bahnnacht unser drittes Standbein,“ freut sich Witte.