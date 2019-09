Fußball : DJK Novesia steuert wie DJK Hoisten auf Erfolgskurs

Rhein-Kreis FC Zons erlebt einen Abend zum Vergessen.

(hynr) Nach dem 3:2-Erfolg in Kapellen macht die DJK Novesia in der Kreisliga A weiter an Boden gut. Am Donnerstag gelang der Truppe von Trainer Gabriel Bittencourt ein deutlicher 4:1-Auswärtssieg bei SV Bedburdyck/Gierath.

„Nimmt man die ersten dreißig Minuten weg, war das ein echt gutes Spiel“, lautete Bittencourts Fazit. Zwei Minuten war das Spiel alt, als die DJK das erste Mal jubeln durfte. Andre Gomes Jordao brachte seine Mannschaft in Führung. Nach sechs Minuten schlief die Hintermannschaft der Neusser dann gewaltig und Dominik Strerath gelang der Ausgleich. Bis zur Halbzeit drohte das Spiel zu einem „müden Mittelfeldgeplänkel“ zu werden, so Bittencourt. Doch nach dem Pausentee schaltete die Novesia gleich mehrere Gänge hoch und überrollte die Gastgeber. Doppelpacker Marco Schiffer (49., 62.) und Thivaskar Pharathithasan (82.) sorgten für den zweiten Dreier in Folge. „Der Sieg war klar verdient und geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte Bittencourt. Am Sonntag muss die Truppe von Bittencourt erneut ran, empfängt zu Hause das Tabellenschlusslicht Vorst. Bittencourt hofft dabei auf den dritten Sieg in Serie. „Wir sind zwar immer noch am Anfang, aber sind momentan gut drauf“, traut Bittencourt seiner Mannschaft viel zu. Ähnlich deutlich endete die Partie zwischen dem FC Zons und der DJK Hoisten. Im Duell der Tabellennachbarn schafften es die Hoistener, durch einen 3:0-Erfolg an Zons vorbeizuziehen. „Das Spiel war sehr gut. Das ist ’ne geile Truppe“, lobte DJK-Trainer Marcus Schwarz seine Mannschaft über den grünen Klee. Früh ging der DJK in Führung. Robin Höyng (7.), Simon Erkelentz (18.) und Dennis Erlenkamp (51.) trafen zum Sieg. FC-Trainer Thomas Boldt hingegen war nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Spieler. „Ich bin enttäuscht. Das war ein Tag zum Vergessen“, schimpfte er und warf seiner Mannschaft mangelnde Einstellung vor.