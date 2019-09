Motocross : Die Weltelite Gast des MSC Grevenbroich

Grevenbroich Team USA und Team Germany bereiten sich auf der Königshovener Höhe auf die WM vor.

(sit) Auf der Königshovener Höhe in Gustorf werden Weltmeister gemacht. Und darum bekam der MSC Grevenbroich auf seiner international geschätzten Sandbahn vor den am Wochenende im niederländischen Assen beginnenden Mannschaftsweltmeisterschaften im Motocross regelmäßig Besuch von der Weltelite. Allein das Team USA, dessen Siegesserie 2012 von der deutschen Mannschaft beendet worden war, trainierte in den beiden vergangenen Wochen dreimal in Gustorf. Jason Anderson, Supercross-Weltmeister von 2018, erklärt warum: „Der Track hier ist wirklich optimal für uns. Ich kenne diese Böden nicht, bevorzuge persönlich eher härtere Böden.“ Und sein Teamkollege Zach Osborne ergänzt: „Ich kenne die Strecke hier aus meiner GP-Zeit. Gemeinsam mit ein zwei weiteren Strecken ist sie für uns in der Vorbereitung auf die WM sehr wichtig. Der Boden hier ist tief und anspruchsvoll. Genau richtig für Assen.“ Darum verwundert es nicht, dass am Mittwoch auch Team Germany sein Abschlusstraining auf der Königshovener Höhe absolvierte. In der Truppe, die mit dem WM-Titel 2012 den größten Erfolg der nationalen Motocross-Geschichte feierte, stand auch Marcus Schiffer. Der MSC-Pilot berät die aktuellen WM-Starter Dennis Ullrich, Tom Koch und Simon Längenfelder in allen technischen Fragen.