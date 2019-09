Tischtennis : BW spielt um Punkte im Abstiegskampf

Christian Kaltchev kämpft mit BW Grevenbroich um den Verbleib in der NRW-Liga. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Tischtennis: Grevenbroich gastiert bei der SG Heisingen, Neuss rechnet sich in Menden gute Chancen aus.

Der TTC BW Grevenbroich muss nach der deutlichen 1:9-Niederlage beim Meisterschaftsfavoriten TTC Waldniel am Wochenende in der NRW-Liga erneut auswärts ran. Am Samstag (18.30 Uhr, Jugendhalle, Bahnhofsstraße) gastieren die Blau-Weißen bei der ebenfalls noch punktlosen SG Heisingen. Die Essener mussten bereits zwei Niederlagen hinnehmen.

Für BW-Kapitän Janos Pigerl auch im Hinblick auf den Abstiegskampf ein ganz wichtiges Spiel: „Für uns geht am Samstag die Saison richtig los. Ich hoffe, dass wir die lange Pause gut weggesteckt haben und von Beginn an konzentriert sind. Ich erwarte eine völlig ausgeglichene Partie, in kaum einem Einzel gibt es einen klaren Favoriten. Beide Teams werden wohl lange gegen den Abstieg kämpfen, umso wichtiger wäre es, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Da es in Heisingen oft auch ziemlich stimmungsvoll und laut wird, müssen wir kämpferisch voll dagegen halten.“

In der Verbandsliga, Gruppe 3, hofft die Zweitvertretung der TG Neuss auf den ersten Sieg. Die Quirinusstädter spielen am Sonntag (10 Uhr, Bonifatiusschule Platte-Heide, Malvenweg) bei der TTG Menden. Das Team aus dem nördlichen Sauerland hat bislang alle Begegnungen deutlich verloren. „Da Menden laut der aktuellen Bilanzen auch nicht komplett spielen wird, rechnen wir uns schon gute Chancen aus“, sagt TG-Spieler Dominik Sagawe, der selbst in der Verbandsliga noch ungeschlagen (6:0-Bilanz) ist. Er sieht sein Team kompakt aufgestellt. Im Spitzenpaarkreuz soll Bernd Forelle mit dabei sein und unten Abwehr-Routinier Norbert Schagun das Team verstärken. Sagawe warnt aber: „Wir dürfen Menden nicht unterschätzen. An einem Sonntagmorgen ist immer alles möglich, zumal bei uns der ein oder andere seiner Form etwas hinterher läuft. Aber als geschlossene Mannschaft ist ein Sieg drin.“

Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen fährt als krasser Außenseiter am Samstag (17.30 Uhr, Sporthalle an der Tönisheider Straße, Neviges) zur Drittvertretung von Union Velbert. Die Velberter stehen ungeschlagen mit 5:1 Punkten auf dem zweiten Platz. Die Kaarster plagen wie schon in der Vorwoche massive personelle Probleme, so dass es wohl nur darum gehen kann, sich achtbar zu schlagen.

In der Damen-NRW-Liga ist die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen nach dem Erfolg in der Vorwoche voll motiviert. Am Samstag (18.30 Uhr, Gemeinschaftsgrundschule Greisstraße) treten die Kaarsterinnen beim TTV Rees-Groin an. „Wir wollen den nächsten Sieg holen. Beide Mannschaften sind ähnlich in die Saison gestartet. Wir sind zuversichtlich und wollen zwei Punkte mit nach Hause nehmen“, sagt DJK-Kapitänin Anna Haissig, die aber noch nicht genau weiß, in welcher Aufstellung ihr Team nach Rees reisen wird.