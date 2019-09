Floorball : Floorballer freuen sich auf erstes NRW-Duell in Liga eins

Vorfreude aufs Duell: Phillip Jesse, Jan Patocka (v.l.). Foto: A. Klüppelberg

Holzbüttgen Es ist ein historisches Ereignis (zumindest für den Floorball), das am Sonntag um 20 Uhr in der Kaarster Stadtparkhalle angepfiffen wird. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der in Deutschland noch jungen Sportart stehen sich in der DJK Holzbüttgen und den SSF Dragons Bonn zwei Klubs aus Nordrhein-Westfalen in einer Bundesliga-Begegnung gegenüber.

„Toll, dass wir jetzt zwei Vereine aus dem Westen in der 1. Floorball-Bundesliga haben. Auf diesen Moment haben wir lange gewartet,“ sagt Jan Patocka, Abteilungsleiter des Aufsteigers. Sein Holzbüttgener Kollege Philip Jesse hofft, dass sich das Lokalduell auf Zuschauerzahl und Stimmung in der Stadtparkhalle auswirkt: „Wir hoffen, dass unsere Freunde aus Bonn ordentlich Support mitbringen und wir ein tolles Floorballfest in Kaarst erleben dürfen.“

Sportlich gesehen überwiegt freilich die Rivalität die Freundschaft: „Gegen Wernigerode und Bonn wollen wir unsere ersten Punkte holen,“ sagt Holzbüttgens Benedikt Mix mit Blick auf den Doppelspieltag, der der DJK zunächst am Samstag (18 Uhr, Stadtfeldhalle) die Partie bei den Red Devils Wernigerode beschert. Die sind noch genauso sieg- und punktlos wie die Holzbüttgener, Bonn hatte seine ersten beiden Erstliga-Zähler am ersten Spieltag durch einen 5:4-Sieg nach Verlängerung über die Berlin Rockets geholt.