Hockey : Ungewöhnliche Ziele für Landesligisten

„Und der Acker bebt“: Die Sportanlage des SV Hönnepel/Niedermörmter „An der Düffelsmühle“ in Kalkar hat am Niederrhein längst Kultstatus erreicht. Foto: Hubert Wilschrey

Rhein-Kreis Holzheim kickt auf einem „Acker“ gegen Hönnepel/Niedermörmter, Kapellen schon am Samstag auf Asche beim SV Scherpenberg.

Von Dirk Sitterle

Gleich aus zwei Gründen ist der Auftritt des Landesligisten SC Kapellen beim ehemaligen Spitzenreiter SV Scherpenberg besonders: Samstagabends (Anstoß 18 Uhr) wird im Amateurfußball eher selten gekickt, und dann findet die Partie im Waldstadion auch noch auf einem Aschenplatz statt.

Etwas ungewohnt zwar, für die Gäste aber kein wirkliches Problem. „Der Samstagtermin kommt uns sogar ganz recht“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Ferber, denn so könne die Mannschaft nach dem Match ganz entspannt in den Geburtstag seines verletzten Sohnes Maik am Sonntag reinfeiern. Auch der am Niederrhein fast schon archaisch wirkende Untergrund schreckt Ferber nicht: „Bei uns sind viele Spieler an Asche gewöhnt. Alex Hauptmann hat darauf in Delrath jahrelang gespielt – genau wie die aus Gnadental gekommenen Jungs. Wir sollten das nicht als Ausrede sehen.“ Zumal die Formkurven der beiden Teams zuletzt deutlich auseinanderdrifteten: Die mit drei Siegen in die Saison gestarteten Moerser warten seit mittlerweile drei Partien auf einen Punktgewinn, im gleichen Zeitraum schweißte der SCK in Liga und Niederrheinpokal eine Serie von vier Siegen in Folge zusammen. Doch Ferber will mehr: „Wir müssen am Samstag nachlegen“, fordert er.

Info Kapellen empfängt im Niederrheinpokal Kleve Achtelfinale In der Runde der letzten 16 ist der SC Kapellen am 9. Oktober im Jupp-Breuer-Stadion Gastgeber des Oberligisten 1. FC Kleve. Anstoß ist um 19 Uhr. Topklubs Noch im Wettbewerb sind außerdem Drittligist MSV Duisburg sowie die Regionalligisten RW Oberhausen, RW Essen und Wuppertaler SV.

Die wieder aufflackernden Personalprobleme belasten ihn dabei nicht im Geringsten. „Unser guter Kader kann das auffangen.“ Saßen beim 4:2 am Sonntag in Lintorf zu Beginn in Robert Wilschrey, Nils Mäker, Stephan Wanneck und Marc Paul noch Dritt-, Regional- und Oberliga erprobte Akteure auf der Auswechselbank, so sind für das Spiel in Scherpenberg einige Fragezeichen zu setzen: Lennart Ingmann ist nach abgelaufener Rotsperre ebenso angeschlagen wie Daniel Ferber und der zuletzt so starke Can Yücel. Ohnehin nur als Zuschauer mit von der Partie sind die Rekonvaleszenten David Dygacz, Marcel Kalski, Maik Ferber und Simon Kuschel.

Viel härter treffen die Ausfälle den qualitativ nicht ganz so üppig besetzten Lokal- und Ligarivalen Holzheimer SG, der am Sonntag (15 Uhr) ein weiteres Kellerduell beim ehemaligen Oberliga-Meister SV Hönnepel/Niedermörmter zu bestreiten hat. Läuft es ganz dumm, fallen in Alexander Nuss und Eser Pekin zwei weitere Stammkräfte aus. Dabei war Trainer Guido van Schewick froh, dass neben den Kurzurlaubern Maurice Girke, Bozidar Mestrovic und Sahel Fasli auch die schmerzlich vermissten Kapitäne Oliver Esser und Calli Schneider zurück im Team sind. Die Partie auf dem kultigen Sportplatz an der Düffelsmühle („Und der Acker bebt“) erinnert stark an die Begegnung der Holzheimer vor drei Wochen gegen Fischeln. Auch da war die HSG quasi zum Punkten verpflichtet – und gewann recht glücklich durch einen von Girke verwandelten Handelfmeter. Gegen eine Wiederholung hätte van Schewick nichts einzuwenden: „Nicht gut spielen und drei Punkte holen – von mir aus.“