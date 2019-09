Taekwondo : Drucklieb gewinnt die „Polish Open“

Ückerath Nachwuchs des AC Ückerath geht in guter Verfassung in die Euro.

(sit) Die Generalprobe vor den Jugend-Europameisterschaften in Spanien lief gut für den Taekwondo-Nachwuchs des AC Ückerath. Vor allem für Franziska Drucklieb, die sich bei den „Polish Open“ auf dem Weg zum Turniersieg gegen die Konkurrenz aus Italien, Großbritannien und Finnland durchzusetzen vermochte. Bronze ging in Warschau an Abdullah Ciftci. Für den Ückerather wäre mehr drin gewesen, doch bei seinem Sieg im Viertelfinale über einen Rivalen aus Italien zog er sich eine Verletzung am Schienbein zu und verzichte darum aufs Halbfinale. „Wir wollten die wichtigen Trainingstage bis zur Euro nicht in Gefahr bringen“, erklärte sein Trainer Jannis Dakos.