Fußball Kreisliga A Neuss-Grevenbroich

Fußball : Kreisliga A: Novesia rutscht tiefer in die Krise

Tore im Überfluss: Kaarsts Rene Noack (Nr. 20) erzielte beim torreichen Remis einen Treffer. Für die SVG Weißenberg um Kapitän Jens Winkelmann (l.) ist es der erste Punktgewinn in dieser Spielzeit. Foto: Tinter, Anja (ati)

RHEIN-KREIS Der FC Zons schafft auch gegen Rosellen nicht die Wende. Die SG Rommerskirchen/Gilbach feiert knappen Sieg und bleibt oben dran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Nachdem Spitzenreiter Grevenbroich-Süd schon am Donnerstag vorgelegt hatte, haben die Verfolger am Sonntag nachgezogen. Aufstiegsaspirant Novesia verabschiedet sich hingegen vorerst von sämtlichen Titelträumen.

VdS Nievenheim II - DJK Novesia 3:0 (2:0). „Bei uns ist einfach der Wurm drin“, musste Trainer Sa Franciamore nach der vierten Niederlage in Folge feststellen. Eigentlich wollte die Novesia im vierten Anlauf endlich den Sprung in die Bezirksliga schaffen, doch die Hoffnungen scheinen sich in diesem Jahr schon deutlich früher zu zerschlagen als in den vergangenen drei Spielzeiten. „Es ist momentan einfach, gegen uns zu spielen. Sobald wir zurück liegen, sind die Köpfe unten,“ erklärt Franciamore. Sascha Elfmann (2 Tore) und Kai Pelzer sorgten für die vierte Saisonniederlage des ehemaligen Spitzenreiters. Doch aufgeben ist für Coach Franciamore keine Option: „Ich bin davon überzeugt, dass wir da wieder rauskommen. Solange die Mannschaft sich nicht gegen uns stellt, werden wir weitermachen.“ Die Reserve beziehungsweise neue erste Mannschaft des VdS Nievenheim hingegen scheint immer besser zu Recht zu kommen.

INFO Volles Programm am kommenden Sonntag Keine Verlegung Erstmals in dieser Saison können sich die Fans der Kreisliga A auf einen kompletten Spieltag am Sonntag freuen Topspiele Aufsteiger Neukirchen spielt in Süd. Rommerskirchen empfängt Wevelinghoven.

FC Zons - SV Rosellen 3:4 (1:2). Noch tiefer in der Krise steckt der FC Zons. Die vor dem Spieltag so sehr erhoffte Wende bliebt erneut aus. „Da fällt einem nicht mehr viel zu ein“, ist Trainer Björn Haas nach dem nächsten Schlag in die Magengrube etwas ratlos. „Wir geben das Spiel wegen individuellen Fehlern im Spielaufbau aus der Hand. Die Unkonzentriertheiten brechen uns das Genick“, erklärt Haas. Nach 1:0-Führung durch Daniel Brodda drehten die Gäste mit einem Doppelpack von Hendrik Aßhorn in den letzten fünf Minuten vor der Pause die Partie. Aßhorn und Farid El Oumari erhöhten in Hälfte zwei auf 1:4. Zwar kam Zons durch Niko Baum und Ayhan Sezer noch einmal heran, blieb aber am Ende dennoch punktlos. Rosellen spielt stattdessen ganz oben mit. Das Team von Trainer Dalibor Dobras liegt nur zwei Zähler hinter dem Spitzenduo.

SVG Grevenbroich - SG Rommerskirchen/Gilbach 0:1 (0:1). Im Spitzenspiel hatte Rommerskirchen die Nase vorn und bleibt damit an Spitzenreiter Süd dran. Schon nach zwei Minuten musste Zafer Akan wegen einer Notbremse mit „Rot“ runter. In Überzahl schoss Dirk Drechsler die Gäste zum Sieg. „Das war ein dreckiger Sieg“, fasste sich Rommerskirchens Trainer Dennis Zellmann kurz.



Fußball : Rosellen springt an die Tabellenspitze

zurück

weiter

SF Vorst - SC Kapellen II 1:1 (0:0). Die Sportfreunde Vorst sind trotz Personalmangel weiter für Überraschungen gut. „Das war ein glücklicher Punkt. Wir haben ihn mit Willen und Kampf geholt“, sagte Co-Trainer Oliver Cremer. Nach einem Distanztreffer von Alain Thapa erzielte Jan Dubbel kurz vor Schluss noch den Ausgleichstreffer für Vorst. Die Sportfreunde halten sich damit weiter im sicheren Mittelfeld auf. Kapellen verliert hingegen ein wenig den Anschluss zur Spitze.

SG Neukirchen/Hülchrath - TuS Hackenbroich 2:1 (0:1). Aufsteiger Neukirchen/Hülchrath scheint nun endlich in der „LigA“ angekommen zu sein. Dem Erfolg gegen den FC Zons ließ der Neuling am gestrigen Sonntag gleich den nächsten Sieg folgen. Nach 0:1-Rückstand durch das Tor von Daniel Tüpprath drehten Luca Hesshaus und Raschid Laghmouchi die Partie zu Gunsten des Gastgebers. „Dass Jens Skrzypczyk nicht dabei war, hat uns die Aufgabe erleichtert“, gesteht Neukirchens Trainer Mehmet Altin. Der Hackenbroicher Torjäger netzte in dieser Saison schon acht Mal ein, kommt aber noch nicht ganz an seine Höchstform alter Tage heran - 2012/2013 schoss er in einer Saison 47 Tore.