Jugendfußball : Gierath mischt an der Spitze mit

Rhein-Kreis Für die drei Vertreter des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss in der Niederrheinliga ist die erste Serie schon zu Ende. Im Februar geht es weiter.

Stolze 16 Punkte aus acht Spielen konnte der SV Bedburdyck/Gierath in seiner Premierensaison bislang einfahren und liegt damit in der Tabelle auf Rang drei. Der Neuling hält in der Liga oben mit, musste nur gegen Spitzenreiter 1. FC Mönchengladbach und gegen den VfB Homberg Niederlagen einstecken. „Wir hatten am Anfang ein wenig Schwierigkeiten, mittlerweile haben wir uns aber an das Niveau der Liga gewöhnt“, berichtet Trainer Jörg Schreiber. „Angesichts unserer Möglichkeiten ist das Ergebnis wirklich super“, findet er. Für die Liga sei der Kader noch zu klein, Ausfälle könne man nur schwer kompensieren. „Wir versuchen gerade alles, um noch ein paar Spieler von uns zu überzeugen“, verrät Schreiber. In der Liga hält sich Bedburdyck/Gierath noch alle Möglichkeiten offen, im Kreispokal zog die Truppe bereits ins Finale ein und trifft dort auf den VdS Nievenheim. Die Teilnahme am Niederrheinpokal ist somit schon mal in trockenen Tüchern.