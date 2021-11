Corona im Rhein-Kreis Neuss : Der Rhein-Kreis führt den „Booster-Sonntag“ ein

Rhein-Kreis In den acht kreisangehörigen Kommunen gibt es ab sofort jeden Sonntag von 10 bis 17 Uhr Impfangebote. Wo geimpft wird und was dabei zu beachten ist.

Die Impfangebote am „Booster-Sonntag“ finden bis auf weiteres jede Woche an folgenden Orten statt: In Neuss an der Comenius-Gesamtschule, Weberstraße 90a, in Dormagen an der ehemaligen Realschule am Sportpark, Max-Reger-Weg 3, in Grevenbroich an der Alten Feuerwache, Schloßstraße 12, in Kaarst im Bürgerhaus Kaarst, Am Neumarkt 2-4, in Korschenbroich im Ratssaal, Don-Bosco-Straße 6, in Jüchen an der Neusser Straße 118, in Rommerskirchen im Corona-Testzentrum, Otto-Lilienthal-Straße 4, und in Meerbusch im Sitzungssaal im Rathaus, Dr.-Franz-Schütz-Platz 1.