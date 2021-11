Fußball-Niederrheinpokal : Budberger Frauen scheitern im Elfmeterschießen

Rheinberg Der Regionalligist unterlag beim klassentieferen FV Mönchengladbach mit 1:4. Scarlet Hellfeier und Elona Sadiku waren vom Punkt nicht erfolgreich. Lediglich Alice Hellfeier verwandelte ihren Elfmeter.

Scarlet Hellfeier und Elona Sadiku machte am Sonntagabend auf dem Spielfeld des FC Mönchengladbach niemand einen Vorwurf. Die beiden Fußballerinnen des SV Budberg blieben nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen ums Weiterkommen im Niederrhein-Pokal erfolglos. Die Mönchengladbacherinnen, die in der Niederrheinliga auf Aufstiegskurs liegen, durften nach dem 4:1 jubeln. Bei den Gästen, die in der Regionalliga um den Klassenerhalt spielen, hatte nur Alice Hellfeier ihren Elfmeter verwandelt.