Geschichte im Rhein-Kreis : Kreisheimatbund stellt neues Jahrbuch für den Rhein-Kreis vor

Rhein-Kreis Punktlandung: Am Abend vor der Jahreshauptversammlung des Kreisheimatbundes wurde es erst ausgeliefert, so dass Geschäftsführer Peter Ströher das neue „Jahrbuch für den Rhein-Kreis Neuss 2022“ pünktlich vorstellen konnte.

Nach einem Jahr Corona-Pause konnte nun der Verein zur Jahreshauptversammlung in die Nordhalle des Kreiskulturzentrums in Zons einladen. Folglich hatte der Jahresbericht zwei Jahre aufzuarbeiten. Während aber im vergangenen Jahr so gut wie keine Veranstaltungen stattfanden, gab es 2021 wieder zahlreiche Einladungen, die besonders das Weltkulturerbe der Unesco, den Niedergermanischen Limes, und „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ untersuchten.