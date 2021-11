Fußball : Willi Rütten hört beim SCK als Co-Trainer auf

Kapellen Trotz starker Saison des SCK in der Landesliga und im Niederrheinpokal macht sich der Co-Trainer von Björn Feldhaus auf die Suche nach einer neuen Aufgabe.

(sit) Obwohl es sportlich rund läuft, erst am vergangenen Samstag war der Tabellendritte der Fußball-Landesliga ins Achtelfinale des Niederrheinpokals eingezogen, muss sich der SC Kapellen nach einem neuen Co-Trainer umsehen. Denn Willi Rütten ist mit seiner Rolle als zweiter Mann hinter Chefcoach Björn Feldberg nicht mehr zufrieden, würde als ambitionierter und lizenzierter Trainer gerne wieder in der ersten Reihe arbeiten: „Der SCK ist ein toller Verein und ich hatte dort eine unvergessliche Zeit. Jetzt möchte ich aber wieder eine eigene Mannschaft als verantwortlicher Trainer übernehmen. Wir sehen uns sicherlich auf dem Platz.“ In Kapellen bedauert man diesen Schritt sehr, „kann aber die ehrgeizigen Pläne des engagierten Trainers nachvollziehen“, sagt Geschäftsführer Ralf Stübben für den Vorstand: „Nach den langen Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit haben wir seinem Wunsch auf Veränderung entsprochen.“