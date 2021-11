Ehrenamt : Landessportbund überrascht Judoka Leonie Beyersdorf

Nievenheim Die junge Trainerin gehört zu den 300 im Rahmen der vom LSB aufgelegten Aktion „#Sportehrenamt überrascht“ ausgezeichneten Ehrenamtlern.

(sit) Während des oft nur schwer zu ertragenden Lockdowns in der Corona-Pandemie darben die Sportvereine: Geschlossene Hallen, Kontaktbeschränkungen – die Liste war lang. In diesen düsteren Monaten ging es vor allem darum, die Mitglieder bei der Stange zu halten. In vielen Vereinen haben das ehrenamtliche Trainer mit außergewöhnlichem Engagement getan.