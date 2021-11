Fußball : Kapellener haben richtig Lust auf den Niederrheinpokal

Kapellen In der dritten Runde wartet auf den Landesligisten SCK eine schwere Aufgabe. Am Samstag kommt der Oberligist Teutonia St. Tönis mit Trainerroutinier Josef Cherfi ins Erftstadion.

In der Liga wird am Wochenende wegen des Totensonntags offiziell kein Fußball gespielt, dafür steht am Samstag ein Großteil der Spiele in der dritten Runde des Niederrheinpokals auf dem Programm. Einzig verbliebener Vertreter aus dem Rhein-Kreis Neuss ist Landesligist SC Kapellen, der im heimischen Jupp-Breuer-Stadion den Oberligisten Teutonia St. Tönis empfängt. Und auch wenn es deutlich namhaftere Gegner wie zum Beispiel den MSV Duisburg unter den letzten 32 Mannschaften im Wettbewerb gegeben hätte, scheint die Vorfreude im Lager der Kapellener groß.