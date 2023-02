Rhein-Ruhr-Pokal im Gerätturnen Kaarster Spatzen turnen sich aufs Podest

Mit fünf Mannschaften nahm die SG Kaarst in Mülheim am ersten von drei Wettkämpfen im Rhein-Ruhr-Pokal teil. Dabei maßen sich je vier Turnerinnen an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Bei den Zwölf- bis 14-Jährigen sicherten sich die „Kaarster Spatzen“ die Plätze zwei und vier. In der Altersklasse 13 Jahre und jünger sprangen die Ränge eins und vier heraus. Auch in der AK U9 standen die Schützling von Melanie Busch und Nora Ebel ganz oben auf dem Treppchen.