Basketball Stürzelberg richtet Fokus aufs Spiel gegen SG Sechtem

Dass kurzfristig auch noch der gerade erst ins Team zurückgekehrte Timo Neubert passen musste, nahm Trainer Philipp Schnelle auf seine Kappe. „Die Überlastungsreaktion in der Hüfte ist darauf zurückzuführen, dass ich ihn in der Vorwoche gegen Leichlingen zu lange habe spielen lassen.“ In Kamp-Lintfort hatte sich der Coach wegen des Geburtstages seiner Tochter von seinem inzwischen als Athletiktrainer bei den ART Giants Düsseldorf beschäftigten Vorgänger Lukas Solf vertreten lassen. Der sah eine noch „ausgeglichene erste Hälfte, in der wir relativ viele einfache Punkte haben liegenlassen.“ Dass vor allem im dritten Viertel dann gar nichts mehr ging, fand er ausgesprochen schade, „denn ich hatte gehofft, coachingmäßig mehr Input geben zu können, schließlich habe ich in Düsseldorf viel gelernt.“ Derweil blickte Schnelle schon über das Lokalduell am Samstag gegen die Elephants und die Partie am 4. März bei den Löwen hinaus. „Der volle Fokus liegt schon jetzt auf dem Heimspiel am 11. März gegen die SG Sechtem.“