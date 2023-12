Gerüchte um vorzeitige Schließung So öffnet Frankenheim in Kaarst an den Feiertagen

Dabei wurde Yvonne und Roland Lütges das Gerücht zugetragen, dass der Brauereiausschank über die Feiertage geschlossen sei. „Das stimmt nicht“, sagt Lütges entschieden. Das Frankenheim hat am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 12 bis 15 und von 18 bis 21.30 Uhr geöffnet, Silvester können die Gäste ab 18 Uhr kommen. Zudem gibt es Gerüchte um das Inventar, welches angeblich nicht den Eheleuten Lütges gehöre. „Es gehört alles uns, der Laden hat einen gewissen Verkehrswert und war eigentlich unsere Rente“, so Lütges. Denn eigentlich war der Plan, das Frankenheim noch ein paar Jahre weiterzuführen und dann das Inventar an einen Nachpächter zu veräußern. „Man hat uns mit voller Wucht gegen die Wand fahren lassen. Wir bekommen Anrufe von Gastronomen aus der Region, was denn bei uns los sei“, so Lütges.