Bewegungsmangel bei Kindern So wird „Neuss macht mobil“ sichtbarer

Und genau da setzt der Stadtsportverband (SSV) Neuss mit seinem Projekt „Neuss macht mobil“ an. „Seit 2019 unterziehen sich im Rahmen dieser Initiative Schüler und Schülerinnen der 2. Klassen an 26 Grundschulen im Stadtgebiet jährlich einem ,Motorik-Check’, ehe es an 14 weiterführenden Schulen in der fünften Klasse den ,Re-Check’ gibt“, erklärt Projektleiter Leon Amrath. Und um diese Idee auch für die Eltern der Kinder sichtbarer zu machen, hat der Stadtsportverband in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein spezielle Plakette entwickelt, die seine Partnerschulen explizit als Teilnehmer ausweisen. „Eine Art Qualitätsmerkmal sozusagen“, sagt SSV-Geschäftsführer Gösta Müller.