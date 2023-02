Säbelfechten Nach dem Weltcup ist vor der Europameisterschaft

Zusätzlich zu den aktiven Athletinnen und Athleten reisen in Gergely Bokor (Bundestrainer Damensäbel), Imre Bujdoso (Herrensäbel Junioren) und Tom Möller, der seine Premiere als Trainer der Herrensäbel Kadetten gibt, demnächst gleich drei Trainer aus den Reihen des TSV Bayer Dormagen mit nach Estland. TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald freut sich naturgemäß, dass die Dormagener Beteiligung an den Europameisterschaften so groß ist: „Ein toller Erfolg für die nominierten Fechterinnen und Fechter und eine schöne Bestätigung für die gute Nachwuchsarbeit am Bundesstützpunkt Dormagen.“