2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen fehlt die Leidenschaft

Beide Teams waren mit 16:18 Punkten (ohne die Spiele gegen das ukrainischen Gastteam HC Motor) und fast identischer Tordifferenz in das Nachholspiel aus der Hinrunde gegangen. Der Unterschied war nur, dass die Dormagener am vorigen Wochenende einen wichtigen Auswärtssieg in Rostock gefeiert hatten, während die Großwallstädter beim Schlusslicht in Würzburg mit einer maximal enttäuschenden 27:32-Niederlage ins Jahr gestartet waren. Zwei Spiele, die am Dienstag noch nachwirkten. Doch nicht so, wie es der reine Blick auf die Resultate glauben machen könnte. Denn weder strotzten die Gastgeber vor Selbstvertrauen und gingen mit viel Rückenwind in die Partie, noch zeigten sich der ob der schmerzlichen Pleite verunsichert. Im Gegenteil waren es die Dormagener, die über 60 Minuten irgendwie neben sich standen und auch emotional nie richtig in die Partie fanden. Und das wurmte Flohr mächtig: „Bei uns fehlt die Eingespieltheit. Es stehen viele Spieler auf dem Feld, die lange raus waren, und im Training konnten wir die Abläufe nicht so üben. Aber das war auch gegen Rostock so, doch da haben wir das mit Leidenschaft und Engagement ausgeglichen.“