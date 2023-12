Prosit Neujahr! Wo die Kaarster Silvester feiern können

Altes Rathaus Die Silvesterparty im „Alten Rathaus“ hat schon Tradition. Inhaber Michael Schreinermacher lädt alle Generationen zu einer wilden Partynacht im Herzen von Kaarst ein und verspricht „Partymusik für jeden Geschmack“. Karten sind auch noch an der Abendkasse erhältlich, der Eintritt kostet 17 Euro. „Die Weihnachts- und die Silvesterparty sind für uns wichtig, wir haben durch die Baustelle vor der Tür einen Umsatzrückgang von 65 bis 70 Prozent“, sagt Schreinermacher. Während er und seine Kollegen bei der Party an Heiligabend regelmäßig die Ausweise der Gäste kontrollieren müssen, liege der Altersdurchschnitt an Silvester bei 40 plus. Um Mitternacht wird es in der Einfahrt zum Alten Rathaus ein Glas Sekt aufs Haus geben, dort ist dann eine Art Winterterrasse mit Heizpilzen aufgebaut. „Wir hoffen auf ein nettes Publikum und auf ein gutes neues Jahr 2024“, so Schreinermacher.