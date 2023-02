Schwimmen Historischer Titel für die SG Neuss

Am besten gelang das dem jungen Neusser Männerteam, wobei die Entscheidung in der 2. Bundesliga West bis zum Schluss spannend blieb. Denn nach 32 von 34 Strecken lag die SG 126 Punkte hinter der Mannschaft vom TPSK Köln auf dem zweiten Platz. Mit zwei hervorragenden Leistungen von Aaron Schmidt (400 Meter Freistil in 3:52,56 Minuten) und Tobias van Aggelen (100 Meter Freistil in 49,30 Sekunden) überrollten die Quirinusstädter die Kölner, so dass am Ende 21.595 Punkte zu Buche standen. Zuvor waren bereits Silas Büssing, Florian Küpper, Victor Sanin und Max Niklitschek mehrmals neue Bestzeiten geschwommen, wobei Büssings Leistung über die 400 Meter Lagen in 4:23,19 Minuten ein besonderes Highlight war. Wie viel Potenzial das Neusser Team hat, zeigt, dass neben sechs Junioren in Fabian Mager und Max Niklitschek sogar zwei 15-Jährige am Start waren. Einziger Wermutstropfen war für die Neusser, dass es trotz der Meisterschaft nicht zum Aufstieg in die Erste Liga reichte. Bei nur zwei Aufstiegsplätzen gab es in der Nord- und Südgruppe nämlich vier Teams, die noch mehr Punkte sammelten.