Sportler des Monats: Moritz Otten Weltklasse-Titelsammler mit Herz fürs Team

Und einmal im Flow verteidigte er mit den Eagles trotz chronischer Personalprobleme nur kurz darauf auch noch den nationalen Titel. „Dies unterstreicht“ in seine Augen „die Qualität unseres Teams, besonders die herausragende Leistung von Richard Steffen im Tor.“ Dabei sei es nach dem Europapokal-Gewinn im Juni vor heimischem Publikum gar nicht einfach gewesen, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Erschwerend kam noch hinzu, dass die Adler sowohl im Halbfinale gegen Essen als auch im Finale gegen Krefeld kein Heimrecht hatten. Weil Skaterhockey auch für einen Weltklassemann wie Moritz Otten kein lukrativer Job, sondern finanziell eher ein Zuschussgeschäft ist, studiert der Kaarster in Essen Englisch und Französisch auf Lehramt, machte vor einem halben Jahr seinen Bachelor und arbeitet aktuell im zweiten Semester am Master-Abschluss. Zusätzlich sammelt er seit September 2022 an der Toni-Turek-Realschule in Düsseldorf-Stockum als Vertretungslehrer im Team der Inklusion erste Berufserfahrung.