Leichtathletik Sechs NRW-Hallentitel für Vereine aus Dormagen und Grevenbroich

Für den ersten Triumph sorgte aus Sicht der TSV Bayer Dormagen am Samstag Lilly Hoffmeister, die ihrer starken Comeback-Saison ein weiteres Kapitel hinzufügte. Die 20 Jahre alte Sprinterin verbesserte bei ihrem Sieg über 60 Meter Hürden ihre erst in diesem Jahr aufgestellte Bestleistung auf 8,59 Sekunden und liegt damit nun 0,2 Sekunden unter der Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund (18. bis 19. Februar), die sie vor dem Start in Düsseldorf bereits in der Tasche gehabt hatte. Ihr Vereinskamerad Ben Aschhoff (U18) setzte seinen Aufwärtstrend fort und holte in 8,15 Sekunden mit neuer persönlicher Bestzeit den Sieg über 60 Meter Hürden. 22,73 Sekunden über die 200 Meter brachten ihm zudem Silber ein. Für die Titel drei und vier sorgte TSV-Zugang Johannes Kölbach. Der Wurfspezialist gewann in der U20 sowohl den Diskuswurf (46,78 Meter) als auch das Kugelstoßen (13,64 Meter). Maxima Majer durfte wie Aschhoff sogar über zwei Podestränge jubeln: Erst lief die U18-Athletin über die 800 Meter in neuer persönlicher Bestleitung von 2:17,70 Minuten etwas überraschend zu Silber. Dann verhalf ihr ein starker im 1500-Meter-Rennen ebenfalls mit neuer Bestzeit (4:49,02 Minuten) zum Titel.