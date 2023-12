Vorfall in Kaarst Kapelle und Wegkreuz mit antisemitischen Parolen beschmiert

Sie soll ein Zeichen der Hoffnung auf den Erhalt des Friedens sein. Das steht auf einer Tafel, die im Inneren der Hubertuskapelle auf dem Feldweg „An der Alten Landwehr“ von Kaarster Landwirten und Jägern im Jahr 1980 errichtet wurde. Doch am Wochenende wurde dieser Frieden jäh gestört. Unbekannte zertrümmerten eine Glasscheibe, mit roter Farbe wurden antisemitische Parolen an die Kapelle geschmiert. Nur wenige Hundert Meter weiter über der Autobahnbrücke haben die Täter zudem den barocken Bildstock „Guter Hirte“ grob verunstaltet und ebenfalls beschädigt. In roter Schrift steht oben auf dem Bildstock „Allah ist groß“, in der Mitte ist ein Davidstern zu sehen. Die Scheibe, hinter der der „Gute Hirte“ aufbewahrt wird, hat ein Loch, das auf rohe Gewalt hindeutet.