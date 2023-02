Nachruf: Hansi Schmidt Was den ehemaligen Handball-Weltstar mit Neuss verbindet

Er war einer der ersten Weltstars des Handballs. Der von allen nur Hansi gerufene Hans-Günther Schmidt, Vereinsikone des VfL Gummersbach, starb in der Nacht zum Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren. Mit dem Rhein-Kreis Neuss war der ehemalige Nationalspieler (98 Länderspiele, 484 Tore) eng verbunden gewesen. Mit Weggefährten von einst wie Petre Ivanescu († 1. April 2022), der den TSV Bayer Dormagen 1987 als Trainer in die Bundesliga führte, telefonierte er fast täglich. Der war wie er vier Jahre zuvor 1967 aus Rumänien nach Deutschland gekommen, um hier Handball zu spielen. Allerdings hatte sich Schmidt, der der deutschsprachigen Minderheit der Banater Schwaben angehörte, 1963 bei einem Turnier mit einer rumänischen Studenten-Auswahl, die durch einige Nationalspieler verstärkt wurde, aus dem Mannschaftshotel in Köln abgesetzt, um in Deutschland zu bleiben. Fortan galt er in Rumänien als „Fahnenflüchtiger“, wurde (in Abwesenheit) zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Mit gravierenden Folgen für seine Eltern und die Familie seiner Schwester, denn die durften ihm nicht in seine neue Heimat folgen.