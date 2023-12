Projekt für 2024 in Kaarst geplant „Seelenhund“ Bilbo tut Senioren gut

Mittlerweile stößt das Projekt aber an seine Kapazitätsgrenzen. Deshalb suchen Fritsch und Platen-Büchle nun Hundebesitzer, die sich vorstellen können, dass ihr Vierbeiner auch als „Seelenhund“ eingesetzt werden kann – vor allem im Johanniter-Zentrum in Kaarst. „Hunde und ihre Besitzer werden natürlich geschult und auf die Schweigepflicht hingewiesen, dann kann es eigentlich schon losgehen“, sagt Fritsch. Die erste Begegnung findet meist in der Gemeinschaft statt. „Das ist der Türöffner“, sagt der Leiter der Kaarster Einrichtung. Sollte sich zwischen dem Hund und dem Menschen eine Verbindung aufbauen, können daraus auch Einzelbesuche werden – „bis hin zur Sterbehilfe“, sagt Fritsch. Im Frühjahr 2024 soll das Projekt in Kaarst beginnen – wenn bis dahin Freiwillige gefunden sind. „Hinter dem Projekt liegt ein Konzept, es gibt auch einen Fragebogen. Das ist alles durchdacht“, sagt Fritsch. So sucht die Johanniter-Hilfsgemeinschaft Meerbusch die „Seelenhund-Teams“ sorgfältig aus und bildet sie auch selbst aus. Dabei werden mit einem Wesenstest der Grundgehorsam, die Sozialverträglichkeit und die Stressresistenz des Hundes getestet. In Meerbusch ist das Projekt erfolgreich. „Wenn Bilbo in einen Raum kommt, geht auf einmal ein Ruck durch die Menschen und der Raum beginnt zu leben. Die Hunde haben ein feines Gespür dafür, wer sie am dringendsten braucht und steuert dann direkt auf diesen Menschen zu“, beschreibt Fritsch. Dies setze sich in Einzelbegegnungen fort. „Hunde geben den Menschen Wärme und Nähe und schenken ihnen Frieden“, so Fritsch.