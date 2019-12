Floorball : Die DJK Holzbüttgen eilt von Sieg zu Sieg

Kaarst Mit dem 10:7 über die Piranhhas Hamburg feierten die Floorballer der DJK Holzbüttgen nicht nur ihren vierten Sieg in Folge, mit dem sie sich in der Bundesliga-Tabelle endgültig unter den Top-Vier einsortierten, sondern nahmen auch erfolgreich Revanche für die 4:7-Hinspielniederlage zum Saisonauftakt.

Vor 197 Zuschauern am Sonntagmittag in der Kaarster Stadtparkhalle hatten die Gastgeber aber ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, lagen die Hamburger doch mit 1;0 und 3:2 in Führung und hielten die bis zum 7:8 (46.) offen, ehe Dennis Schiffer und Alexander Sagale die entscheidenden Treffer gelangen.