Fußball : 1. FC Wülfrath besiegt Schlusslicht deutlich

Nächsten Sonntag wartet mit Landesliga-Spitzenreiter MSV Düsseldorf eine wesentliche größere Herausforderung auf die Mannschaft von Goran Tomic.

Goran Tomic dachte direkt nach dem Abpfiff ergebnisorientiert: „Wir haben heute den zweiten Sieg in Folge eingefahren und rücken in der Tabelle auf Platz fünf vor. Vor der Saison haben wir als Ziel einen Rang unter den ersten fünf ausgeben. Es scheint so, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.“ Mit der Spielweise war der Trainer zufrieden. „Wie haben keinen spielerischen Glanz versprüht, aber meine Mannschaft hat die taktische Vorgabe umgesetzt. Ich möchte keinen Spieler besonders hervorheben, es war eine zufriedenstellende Gesamtleistung meiner Jungs.“ Tomic wollte sich auch gar nicht auf eine Spielanalyse einlassen, sondern blickte auf die nächste Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Begegnung beim Spitzenreiter MSV Düsseldorf .“

Erstmals seit mehreren Monaten fand eine Landesliga-Partie auf dem Naturasen im Stadion des Sportparkes Lhoist statt. Die Gastgeber nahmen direkt das Heft in die Hand und suchten den klaren Weg in Richtung Teutonia-Gehäuse. Wie schon so oft in dieser Spielzeit war aber zumeist in Nähe des gegnerischen Strafraums der Elan verloschen und das Tomic-Team kam in der ersten Viertelstunde kaum zum Abschluss. Die 1:0-Führung (32.) der Gastgeber fiel nach einem Freistoß, als Jannik Weber zur Stelle war und das Leder in Teutonia-Gehäuse unterbrachte. Dann ging es im Zwei-Minuten-Takt weiter. Zunächst verwandelte Aleksandar Bojkovski einen Foulelfmeter (34.)., dann brachte Alexandru Haba einen Strafstoß zum 3:0 im Netz unter (36.). Etwas überraschend erzielten die Gäste das 1:3, als Torwart Laurin Beer den eher harmlos geflankten Ball aus den Händen gleiten ließ und Kleinenbroichs Stürmer Puch das Geschenk annahm. Wenige Minuten zuvor sah Moritz Würmeling die rote Karte, so dass die Teutonia in Unterzahl agieren musste.