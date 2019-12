Eishockey : Kuscheltiere in Hülle und Fülle, aber keine Punkte für den NEV

Alarm vor dem Neusser Gehäuse: Doch NEV-Torhüter Ken Passmann hat gegen Herford diesmal alles im Griff. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Fünfter Teddy Bear Toss des Eishockey-Regionalligisten aus Neuss sorgt für Stimmung – trotzdem setzt es Heimniederlagen gegen Ratingen und Herford.

Eine Invasion der Kuscheltiere beim „5. Teddy Bear Toss“ in der Südparkhalle, aber wieder keine Punkte für den Neusser EV in der Eishockey-Regionalliga: Am Freitag sahen knapp 100 Zuschauer, wie die Mannen von Trainer Daniel Benske auch das dritte Lokalduell mit den Ratinger Ice Alien mit 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) verloren, keine 24 Stunden später nahm der amtierende NRW-Meister Herforder EV mit seinem 5:3-Sieg (1:2, 2:0, 2:1) alle Punkte mit nach Ostwestfalen.

Gegen Ratingen geriet das ersatzgeschwächt angetretene Schlusslicht durch Treffer von Dennis Fischbuch (11.) und Felix Kessinger (28.) zunächst mit 0:2 ins Hintertreffen. Dass Timothy Tanke (36.) und Paul Gebel (38.) noch im zweiten Drittel ausglichen, fand NEV-Pressesprecher Jörg Passmann ziemlich in Ordnung. „Bis dahin hatten wir schon dreimal den Pfosten getroffen.“ Für ihn stand sogar fest: „Mit Jason Popek hätten wir Ratingen zwei, drei Dinger mehr ins Netz gehauen.“ Doch der Kanadier hatte sich beim Match in Ratingen an der Schulter verletzt und saß darum nur zum Anfeuern auf der Tribüne. Ebenfalls nicht dabei sein konnten Thorben Beeg und Florian Fehr. Im Schlussabschnitt verließen die Gastgeber dann Kraft und Mut. Mit den Toren von Alexander Brinkmann (44.) und des belgischen Nationalspielers Lorenzo Maas (47.) holten sich die vom Ex-Neusser Andrej Fuchs trainierten Aliens die Kontrolle zurück, Ted Zeitler (49.) und der ebenfalls schon für den NEV tätige Pascal Rüwald (57.) machten alles klar. Timothy Tanke sorgte für den 3:6-Endstand (60.).

Gegen Herford mussten sich die 210 Zuschauer nur bis zur vierten Minute gedulden. Mit dem Neusser Führungstreffer durch David Bineschpayouh flogen die zuvor erworbenen Stofftiere auf die Eisfläche. Und zwar so viele, „dass es in Neuss jetzt wahrscheinlich nirgendwo mehr einen Teddybär zu kaufen gibt“, vermutete Jörg Passmann schmunzelnd. Der Reinerlös des mit dem „Teddy Bear Toss“ verbundenen Spektakels kommt der „Aktion Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios zugute. Die euphorisierten Spieler des NEV legten mit dem wieder starken Marc Sprengnöder sogar einen weiteren Treffer zum 2:0 (7.) nach. Damit war es freilich zunächst mal vorbei mit der Neusser Herrlichkeit: Drittelübergreifend markierten die Gäste durch Damian Martin (9.), Guillaume Naud (28.), Gleb Berezovskij, der drei Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts sehr zum Verdruss von Daniel Benske eine seiner Meinung nach unberechtigte Zwei-Minuten-Strafe für Nikolai Varianov nutzte, und wiederum Damian Martin vier Tore in Folge zum 2:4 (47.). Mit einem Schlagschuss fast von der blauen Linie zum 3:4 (55.) krönte Leon Offer sein Regionalliga-Comeback. In dem Bestreben, den Ausgleich doch noch zu erzwingen, entblößten die Neusser daraufhin ihre Abwehr und fingen sich per Konter noch das 3:5 von Justin Unger (58.).