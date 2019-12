Handball : TV Korschenbroich büßt einen Punkt auf Opladen ein

Korschenbroich Tabellenplatz zwei gefestigt, doch den Rückstand auf Spitzenreiter TuS Opladen vergrößert – das ist das Fazit des letzten Spieltags vor der kurzen Weihnachtspause in der Handball-Regionalliga Nordrhein aus Sicht des TV Korschenbroich.

Während die Opladener das Gipfeltreffen mit dem TV Rheinbach mit 26:23 für sich entschieden, kam der TVK am Sonntagabend nicht über ein 27:27-Unentschieden beim TuSEM Essen II hinaus. Damit liegen die Korschenbroicher zwei Punkte hinter Opladen und zwei Punkte vor Rheinbach. Weiter geht es am 11. Januar in der Waldsporthalle gegen den vermeintlichen Aufstiegsfavoriten SG Ratingen, der mit 32:20 über Jahn Wahn den vierten Sieg in Folge feierte.