Hockey : Schwarz-Weiß stolpert sich zum Sieg

Ein ziemliches Gewürge – so gestaltete sich die Partie zwischen Schwarz-Weiß Neuss und dem Bonner THV über weite Strecken. NGZ-Foto: -woi. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In einem zerfahrenen und wenig ansehnlichen Spiel setzt sich Hockey-Zweitligist SW Neuss mit 10:8 gegen Bonn durch.

Von Volker Koch

Hockey wird normalerweise unter der Rubrik „Mannschafts-Sportarten“ geführt. Für die 2. Bundesliga West gilt das in der Hallensaison nur bedingt – zumindest, was die Partie zwischen dem HTC Schwarz-Weiß Neuss und dem Bonner THV anbelangt.

Denn die 350 Zuschauer in der Stadionhalle sahen am Samstagabend über sechzig Minuten eher eine Aneinanderreihung von Einzelaktionen als eine von Mannschaftstaktik oder klar erkennbaren Spielsystemen geprägte Begegnung. Weil die Gastgeber die besseren Einzelkönner in ihren Reihen haben, gelang ihnen nach einem 5:8-Rückstand am Ende gegen den auch kräftemäßig abbauenden Tabellenletzten Bonner THV ein überaus glücklicher 10:8-Sieg.

Zu diesen besseren Einzelkönnern zählt ohne Zweifel Sebastian Draguhn. Fünfzig Minuten war von dem Ex-Weltmeister wenig bis nichts zu sehen, was auch daran lag, dass er weitaus mehr Zeit auf der Bank verbrachte als auf dem Parkett. Mit zwei Aktionen in der Schlussphase brachte der 35-Jährige dann die gesamte Partie zum Kippen. Sein Sololauf durch die gesamte Halle, bei dem er drei Bonner plus Gästetorhüter ausspielte und den er vier Minuten vor Schluss mit dem Treffer zum 10:8-Endstand krönte, war allein das Eintrittsgeld wert.

Drei Minuten zuvor hatte Draguhn die Hausherren, die kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts bereits mit 5:3 geführt hatten, mit dem Tor zum 9:8 erstmals wieder in Vorlage gebracht. Ihre Spannung bezog die Partie aus dieser Aufholjagd der Neusser, denen durch Cedric Heimbach (6:8, 46.), Spielertrainer Matthias Gräber (7:8, 51., 8:8, 52.) und eben Sebastian Draguhn fünf Tore in Folge gelangen – und aus der Tatsache, dass nach Ausfall von Hallenuhr und Trefferanzeige und des auf der Tribüne nur bruchstückhaft zu verstehenden Carlos Navarrette am Hallenmikrofon kaum ein Zuschauer wusste, wie es gerade stand, geschweige denn, wie lange noch zu spielen war. Die Bonner hatten wohl ihre eigene Uhr mitlaufen, denn nach dem 8:10 ersetzten sie ihren Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler, ohne dass sie die Hausherren damit ernsthaft in Bedrängnis hätten bringen können.