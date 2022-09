Fußball : FC Delhoven ist neuer Spitzenreiter

Ist mit dem SV Rosellen in eine Formkrise gerutscht: Trainer Dicky Otten. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A setzt sich der FC Delhoven mit 1:0 gegen den SVG Grevenbroich durch. Rosellen ist selbstverschuldet in ein Formtief geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Die Fußball-Kreisliga A hat einen neuen Spitzenreiter. Der FC Delhoven steht nach dem Sieg im Topspiel ganz oben. Im Verfolgerduell düpierte Aufsteiger Weißenberg den Bezirksliga-Absteiger SV Uedesheim. Am Sonntag zieht der Rest der Liga nach.

FC Delhoven – SVG Grevenbroich 1:0 (0:0). Ein Eigentor von Mert Yakin beschert dem FC Delhoven nicht nur den Sieg, sondern auch die Tabellenführung. „Delve“ löst „Gencler am achten Spieltag erstmals ab. „Das war ärgerlich. Wir hatten viel Ballbesitz, haben unsere erspielten Chancen aber nicht genutzt. Delhoven hat es clever gemacht“, so das Fazit von SVG-Coach Erkan Akan. Delhovens Trainer Carsten Müller: „Wir haben SVG zunächst das Spiel überlassen und sind in der zweiten Halbzeit offensiver geworden. Meine Jungs haben die Vorgaben sehr diszipliniert umgesetzt.“ Von der Tabellenführung will er sich nicht blenden lassen: „Das ist nur eine Momentaufnahme“, so Müller.

SVG Weißenberg – SV Uedesheim 3:0 (2:0). Im zweiten Topspiel unter der Woche hat sich Aufsteiger Weißenberg gegen Bezirksliga-Absteiger Uedesheim durchgesetzt. Marius Spahn (10., 36.) schoss Weißenberg in Führung, Dennis Brune machte in der 90. Minute den Deckel drauf. „Ich bin total begeistert, das war ein starker Auftritt. Ich kann nichts Negatives sagen, außer das wir vielleicht unsere Chancen hätten besser nutzen können. Wir haben Uedesheim zu lange am Leben gelassen“, lobte Weißenbergs Trainer Dirk Schneider seine Truppe. Delhoven und Grevenbroich stehen mit 19 Punkten auf den Plätzen eins und zwei, Weißenberg und Uedesheim lauern auf den Rängen drei und vier mit 17 Zählern.

Ladehemmung beim SV Rosellen Ein Punkt aus den letzten drei Spielen – beim SV Rosellen zeigt die Tendenz nach starkem Saisonstart klar nach unten. Für Trainer „Dicky“ Otten ist das Formtief die Folge von fehlender Trainingskonstanz. „Uns fehlen im Training immer wieder viele Spieler aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben einfach nicht mehr die Abläufe wie in der Vorsaison. Dann ist es schwierig, einen Rhythmus aufzubauen.“ Besonders schwer trifft den SVR das Fehlen der Torhüter. Das wirke sich auch auf die Leistung der Stürmer aus. „Wenn du im Training nicht mit dem Druck und der Intensität den Torabschluss üben kannst, merkt man das im Spiel. Die Jungs haben eine Ladehemmung“, erklärt Otten. In den vergangenen drei Spielen blieb der sonst so treffsichere SVR komplett ohne eigenes Tor. Gegen den TuS Grevenbroich soll das am kommenden Sonntag wieder anders werden. Die Schlossstädter befinden sich aktuell ebenfalls in einer Formkrise. Zuletzt kassierte der TuS vier Niederlagen in Folge.