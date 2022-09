Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich reist mit Respekt nach Bonn

KORSCHENBROICH Titelkandidat TVK ist zwar klarer Favorit in der ehemaligen Bundeshauptstadt, doch trotz dreier Niederlagen waren die Ergebnisse der Bonner Warnung genug für den Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen.

Vom Papier her steht der Handball-Regionalligst TV Korschenbroich am Samstag beim TSV Bonn rrh. vor einer Pflichtaufgabe, denn die Gastgeber zieren mit 0:6-Punkten das Tabellenende. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn trotz der drei Niederlagen weisen sie lediglich eine Tordifferenz von minus sieben auf. Dabei verloren sie zwei Begegnungen mit nur einem Tor, zunächst beim Aufsteiger HSG Refrath/Hand mit 28:29 und dann gegen den Aufstiegsaspiranten Interaktiv Handball mit 32:33.

„Das vergangene Jahr hat deutlich die beiden Gesichter der Bonner gezeigt“, betont der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Zu Hause haben sie zumeist bärenstarke Auftritte hingelegt und auswärts ließen die Leistungen dann ab und an doch zu wünschen übrig.“ Der TSV kann auf ein sehr schnelles Team bauen und überrascht immer wieder einmal durch ihre Deckungsformationen. Dabei ist die 5:1-Variante gebräuchlich, aber sie agieren auch in einer 4:2-Formation, was in dieser Liga schon eher außergewöhnlich ist.

„Wir werden zwar von Woche zu Woche besser, müssen jetzt aber erneut eine Schüppe drauflegen“, fordert Lansen. „Unsere Stärke ist das Abwehrverhalten, da mache ich mir weniger Sorgen. Das Tempospiel haben wir auch bereits verbessert und die Mannschaft findet immer besser zueinander. Mir gefällt auch das Angriffsspiel, wobei es uns häufig gelingt, wirklich gute Chancen zu kreieren, aber das, was wir daraus machen, ist eindeutig noch zu wenig. Wir müssen unsere Chancen einfach besser nutzen, um auch mal davonzuziehen, denn dann kommt auch mehr Sicherheit in unser Spiel.“ Wichtig ist für Lansen, sich auf seine Torhüter verlassen zu können. Zuletzt sei ihre Leistung okay gewesen, doch davor deutlich besser. „Ich hoffe, dass sie da wieder hinkommen“, betont Lansen. Personell ist er bis dato sorgenfrei. Einzig Lukas Bark konnte in dieser Woche nicht trainieren, weil er beruflich in Stuttgart weilt. In Bonn ist er jedoch mit von der Partie.