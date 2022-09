Handball-Regionalliga : Neusser HV hat ein Torwartproblem

NEUSS Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den HC Gelpe/Strombach steht fest, dass bei dem Handball-Regionalligisten aus Neuss beide Keeper im Kader langfristig ausfallen.

Der bislang letzte Auftritt des Handball-Regionalligisten Neusser HV ist fast zwei Wochen her. Trotz des ersten Saisonsieges beim Bergischen HC II (29:26) ist die Stimmung vor der Heimpartie am Samstag gegen den HC Gelpe/Strombach getrübt, denn auf der Position des Torhüters gibt es große Sorgen. Dennis Stöcker, vor der Saison erst von der Reserve des VfL Gummersbach nach Neuss gekommen, ist so schwer erkrankt, dass er kein Handball mehr spielen wird.

Damit allerdings noch nicht genug, denn auch der zweite Torwart fällt für mehrere Wochen aus. Robin Schroif knickte während des Trainings um und zog sich dabei einen Bänderriss zu. Nun ist guter Rat teuer. „Das ist natürlich eine sehr bescheidene Situation“, ärgert sich der Neusser Trainer Josip Jurisic. „Zunächst einmal werden wir auf Torhüter aus der A-Jugend zurückgreifen, was aber auch keine Dauerlösung sein kann.“ Dafür sieht es bei den Feldspielern deutlich besser aus. Justin Kauwetter ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, Aaron Rothkopf konnte in dieser Woche nach der Entzündung in seinem Ellenbogen wieder mittrainieren und ist auch für morgen wieder eine Option und auch Tim Dicks wird wieder mit von der Partie. Einzig definitiver Ausfall ist weiterhin Dustin Franz, der vielleicht Ende Oktober wieder mitmischen kann. „Der eine oder andere war zwar noch leicht angeschlagen, aber ich hoffe, sie stehen zur Verfügung“, so Jurisic.