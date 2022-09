Säbelfechten : Viele NRW-Titel für Talente aus Dormagen und Kaarst

Rhein-Kreis Zum Auftakt der neuen Saison der Säbelfechter gingen in Bonn die Landesmeisterschaften über die Bühne. Die heimischen Aktiven konnten zufrieden sein, sie dominierten die Veranstaltung.

Für die Nachwuchs-Säbelfechter aus dem Rhein-Kreis Neuss stand in Gestalt der Landesmeisterschaften in Bonn der erste Härtetest der neuen Saison auf dem Programm. Dass der erfolgsverwöhnte TSV Bayer Dormagen dort zahlreiche Titel abräumte, konnte nicht überraschen. Aber auch die SG Kaarst als Kooperationsverein der Dormagener durfte sich über Erfolge ihrer Talente freuen.

„Die Kaarster sind sehr rührig, das unterstützen wir sehr gerne, indem wir Trainer dort hinschicken“, sagt Olaf Kawald als Leiter des Bundesstützpunktes am Höhenberg. Das U20-Damenteam aus Kaarst mit Lena Karcher, Sophia Nowag, Hajar Lahjouji und Esther Mix qualifizierte sich zum Beispiel erneut für die DM im Oktober. In der Altersklasse U13 gewann außerdem der Kaarster Justin Liu den NRW-Titel. Bei den U15-Mädchen holte sich seine Vereinskameradin Esther Mix Silber, sie musste sich im Finale nur der Dormagenerin Cisanne Herborn geschlagen geben. Für den TSV Bayer war das nur einer von insgesamt neun Titel. In den weiblichen Altersklassen holten sich Marisa Kurzawa (U20 und U17), Marla Scheibke (U13) und Ayla Kayisi (U11) die weiteren Goldmedaillen. In den männlichen Altersklassen räumten Moritz Schenkel (U20), Mika Schiffer (U17) und Leonard Weber (U15) aus Dormagen erste Plätze ab. Zudem sicherte sich auch noch die U20-Mannschaft vom Höhenberg in der Besetzung Bjarne Lucas, Leonard Weber, Tim von der Weppen und Johannes Ermert den Landestitel. Nun nimmt die Saison weiter Fahrt auf. Für den U15- und U17-Nachwuchs vom Bundesstützpunkt geht es als Nächstes in den Ferien zu einem Trainingslager ins ungarische Budapest.