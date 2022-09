Radsport : Franziska Minten überzeugt bei Bundessichtung

Ist auch in ihrer neuen Altersklasse top: Franziska Minten. Foto: VfR

Kaarst Für Franziska Minten vom VfR Büttgen war es der erste Auftritt in der weiblichen Jugend U17. Dabei kann man diesen als Auftakt nach Maß bezeichnen.

Von Noah Knothe

Franziska Minten vom VfR Büttgen konnte ihre gute Form bei der Bundessichtung in Frankfurt an der Oder bestätigen. In ihrer Paradedisziplin, der Einerverfolgung über 2000 Meter, ließ sie ihrer Konkurrenz keine Chance und fuhr in 2:33,307 Minuten mehr als fünf Sekunden vor der Zweitplatzierten über die Ziellinie.

Das besondere an der Bundessichtung ist, dass die Aktiven bereits in den Altersklassen der kommenden Saison an den Start gehen. Auch für Franziska Minten war der erste Auftritt in der U17 eine Herausforderung. „Es hat einige Trainings- und Wettkampfsimulationen gebraucht, bis ich für mich die richtige Rennübersetzung gefunden habe“, erzählt sie.

Im Nachwuchsbereich sind die sogenannten Übersetzungen, die im Wettkampf gefahren werden dürfen, begrenzt. Gemessen wird dies daran, wie viele Meter das Fahrrad mit einer einzigen Pedalumdrehung zurücklegt. Dass sie die richtige Rennübersetzung gefunden hat, bewies Minten auch über die 200 Meter fliegend. Auch hier schaffte sie es mit einer Zeit von 12,604 Sekunden als Erste ins Ziel. Mit ihrem Mix-Team landete sie über 3000 Meter abermals auf dem Podium und holte den zweiten Rang. Obwohl der Sprint nicht zu ihren Paradedisziplinen zählt, erreichte sie im 500 Meter Zeitfahren eine Platzierung unter den besten Fünf.

Mit ihrem beeindruckenden U17-Debüt konnte sich die Athletin des VfR Büttgen vor den anwesenden Bundestrainern beweisen.

Teamkollege Julius Klein nahm ebenfalls an der Bundessichtung teil. Im jüngeren Jahrgang der Klasse U19 verpasste er im 1000 Meter Zeitfahren als Zwölfter mit einer Zeit von 1:08,672 Minuten nur knapp die Top Ten. Im Madison ging er zusammen mit dem Kölner Ian Kings an den Start. Insgesamt kam das Duo nach einem Rundengewinn auf 26 Punkte, so dass sich die beiden am Ende über einen starken fünften Platz freuen konnten. Für sie war die Bundessichtung eine gelungene Generalprobe für den finalen Wettkampf des Trainalyzed Cup in Berlin. Dort werden beide das letzte Mal in ihrer alten Klasse auf das Rennrad steigen. Franziska Minten hofft als Zweitplatzierte noch auf den Gesamtsieg in der Klasse U15.