Leichtathletik : Kindersportfest der TG Neuss sorgt für ausgelassene Freude

Stolz wie Oskar: Beim 7. Kindersportfest der TG Neuss belegte die U10 des Gastgebers den zweiten Platz. Foto: TG Neuss

Neuss Natürlich ging es beim Kindersportfest der Turngemeinde auch darum, sich im Wettkampf mit Gleichaltrigen zu messen, doch Ergebnisse und Platzierungen waren im Jahnstadion nicht alles.

(sit) Zehn Teams aus sechs Vereinen mit 80 Aktiven – das sind die Zahlen zum 7. Kindersportfest der TG Neuss im Stadion an der Jahnstraße. Doch was Öffentlichkeitsarbeiter Ingo Sonnenberg vor allem „super glücklich“ machte, „war zu sehen, wie viel unbekümmerte Freude zu spüren war. Das Miteinander, die vielen helfenden Hände der emsigen Eltern und das gegenseitige positive Unterstützen an den jeweiligen Standorten kann für uns nur Ansporn sein, sich auch weiterhin für die Kinder zu engagieren.“ Und Sigrid Dederichs, Abteilungsleiterin Leichtathletik bei der Turngemeinde, ergänzte zufrieden: „Schön, dass alles wieder so reibungslos geklappt hat und es für alle Teilnehmer ein schöner Wettkampf war. Trotz leichtem Nieserlregen gingen alle Kinder mit ihren Urkunden und Teilnehmermedaillen glücklich nach Hause.“

Der Wettkampf der Altersklasse U8 bestand aus dem 30m-Sprint, Schlagballwurf, Einbeinhüpferstaffel und der Hindernis-Sprint-Staffel. Erste Plätze gingen im Schlagwurf, Sprint und in der Hindernisstaffel an die DJK Novesa, die mit fünf Punkten auch in der Mannschaftswertung vorne lag. In der Einbeinhüpferstaffel erzielte die TG Neuss das beste Ergebnis. Hinter der DJK belegte das Team der SG Neukirchen/Hülchrath mit neun Punkten den zweiten Rang vor der TG Neuss (11), dem TSV Aufderhöhe Solingen (15) und der TG Neuss II (18). Zur Erklärung: Das jeweils beste Team in einer Disziplin erhielt einen Punkt, das schlechteste fünf.