Judo : Benedict Wolsfeld löst das Ticket für DM in Leipzig

(sit) Bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer unter 18 Jahren in Herne hat sich Benedict Wolsfeld durch vier gewonnene Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm die Bronzemedaille gesichert. Damit qualifizierte sich der für den JC 71 Düsseldorf startende Judoka aus Zons unter 101 Männer für die Deutsche Meisterschaft der U18, an der in Leipzig vom 8. bis 9. Oktober rund 350 Kämpferinnen und Kämpfer teilnehmen werden. Er musste sich nur Marc Ivtchenko (SSF Bonn) geschlagen geben, dabei geht der 16-Jährige erst in sein zweites Jahr in dieser Altersklasse. „Nach Monaten der Vorbereitung bin ich sehr glücklich, dieses Ziel erreicht zu haben“, resümierte der Schüler des Norbert-Gymnasium Knechtsteden. „Das war die stärkste Gewichtsklasse bei diesem Turnier“, erklärte Jens Kaiser, Leiter des Landesleistungsstützpunktes in Düsseldorf und Vereinstrainer des JC 71: „Die Qualifikation ist der verdiente Lohn intensiver Vorbereitung. Lediglich durch eine kleine Unaufmerksamkeit am Boden verpasste Benedict den Finaleinzug.“ Die DM-Vorbereitung findet am Bundesleistungsstützpunkt in Köln und am heimischen Landesleistungsstützpunkt in Düsseldorf statt. „Mitkämpfen, Erfahrung sammeln und eine Platzierung in den Top 10 ist nun das erklärte Ziel bei der DM“, sagt Jens Kaiser.