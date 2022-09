Leichtathletik : Simone Durry mit ultrastarker Leistung

Holten im stark besetzten Frauenteam bei den Europameisterschaften im 24-Stunden-Lauf in Verona Bronze für Deutschland: (v.l.) Nele Alder-Baerens, Sigrid Hoffmann, Julia Jezek, Anne Stephan und Simone Durry. Foto: Simone Durry

Neuss Die Ultraläuferin der TG Neuss holt bei den in Verona ausgetragenen Europameisterschaften im 24-Stunden-Lauf mit dem deutschen Frauenteam die Bronzemedaille. In der Einzelwertung belegt sie mit 223,744 Kilometern den 20. Platz.

Von Dirk Sitterle

Wie die Weltmeisterinnen Gudaf Tsegay (5000 Meter) und Letesenbet Gidey (10.000), wie Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge hat Ultra-Läuferin Simone Durry ihre Passion gefunden: 24 Stunden am Stück Laufen. Schon im März hatte die Ausdauerspezialistin der TG Neuss im niederländischen Sittard mit 194 Kilometern die erste Duftmarke gesetzt. Im Mai bei den Deutschen Meisterschaften in Bottrop holte sie mit 216,5 Kilometern Silber (Platz eins in der Altersklasse W45). Erfolge, die der Deutsche Leichtathletik-Verband mit dem Ticket für das Nationalteam bei den Europameisterschaften im 24-Stunden-Lauf im italienischen Verona belohnte. Ja genau, die 260.000 Einwohner zählende Stadt an der Etsch, vor allem bekannt durch ihre Opernfestspiele im römisches Amphitheater und als Schauplatz von Shakespeares „Romeo und Julia“.

Als Terrain diente eine 1525,48 Meter lange Strecke in einer eher ruhigen Ecke nahe am Hauptbahnhof. Das Zentrum der Veranstaltung war die Consolini-Sportanlage mit den Betreuungspavillons der einzelnen Nationen, der offiziellen Verpflegung und der Zeitmessung. Simone Durry freute ganz besonders, der Wetterwechsel nach den vielen sehr warmen und regenfreien Tagen. „Die Temperaturen fielen zum Start am Morgen um 10 Uhr unter die 20-Grad-Marke. Und als im Laufe des Vormittags zum Glück auch der starke Regen aufhörte, ließ es sich bei einem angenehmen Sonne-Wolken-Mix sehr gut laufen.“

Glücksmoment: Simone Durry bei der 24-Stunden-EM in Verona. Foto: Michael Sommer

Info Die Europameisterschaft im 24-Stunden-Lauf Das Siegertreppchen 1. Patrycja Bereznowska (Polen) 256,250; 2. Stephanie Gicquel (Frankreich) 253,581; 3. Malgorzata Pazda-Pozorska (Polen) 251,806 Team Deutschland 4. Anne Stephan 250,573; 10. Julia Jezek 239,020; 15. Nele Alder-Baerens 229,991; 20. Simone Durry 223,744; 52. Sigrid Hoffmann 195,119 Männer 1. Alexandr Sorokin (Litauen) 319,614 (Weltrekord); 2. Andrej Piotrowski (Polen) 301,859; 3. Marco Visintini (Italien) 288,438

Entsprechend hoch sei das Anfangstempo des Rennens gewesen: „Ich musste in den ersten Stunden immer wieder Gas rausnehmen und darauf achten, dass ich mich nicht dazu verleiten ließ, zu schnell zu werden.“ Das funktionierte erstaunlich gut: „Weil mein Training in den letzten drei Monaten vor Verona nicht gerade optimal verlaufen war, überraschte es mich schon, wie leicht ich nach drei bis vier Stunden in das Rennen reingekommen bin. Ich kam ganz gut und konstant durch den Tag und hatte glücklicherweise dieses Mal keine Scherereien mit meinem Magen.“