B 59 zwischen Jüchen und Grevenbroich : Ex-Autobahn wird wohl erst mit neuem Gewerbepark „gelb“

Jüchen/Grevenbroich Viele Fahrer, die auf der B 59 zwischen Jüchen und dem „Hydro“-Kreisel an der Anschlussstelle Grevenbroich-Süd unterwegs sind, fragen sich zurecht, ob sie auf einer Autobahn oder auf einer Bundesstraße fahren.

Gängige Navigationssysteme bezeichnen sie als Bundesstraße, so lautet nach dem „Downgrade“ auch offiziell die Bezeichnung der Trasse. Aber die durchweg blaue Beschilderung deutet nach wie vor zu 100 Prozent auf „Autobahn“ hin.

Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Mareike Anna Eibel, die als Projektleiterin beim Landesbetrieb Straßen NRW für den Rhein-Kreis Neuss zuständig ist, geht nicht davon aus, dass die Beschilderung der früheren A 540 noch in diesem Jahr auf „gelb“ für Bundesstraßen umgestellt wird. Vielmehr geht Eibel davon aus, dass noch einige Zeit vergehen wird. „Die neue Beschilderung kommt spätestens mit dem neuen Gewerbegebiet, für die die Autobahn zurückgestuft wurde“, sagt sie. Der Plan: Zwischen Jüchen und Gustorf soll eine neue Anschlussstelle gebaut werden. An einer Autobahn wäre das nicht ohne weiteres möglich gewesen, deshalb die Umwidmung zur Bundesstraße.