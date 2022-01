Tischtennis 3. Liga : Holzbüttgener Doppelpack in heimischer Halle

Lisa Scherring feiert nach der Geburt ihrer Tochter am Sonntag ihr Comeback an der Tischtennisplatte. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Für die Drittliga-Tischtennisspielerinnen aus Holzbüttgen stehen zwei Partien mit unterschiedlichen Voraussetzungen an. Lisa Scherring feiert nach der Geburt ihrer Tochter am Sonntag ihr Comeback.

Der Ärger und der Frust bei den Tischtennisspielerinnen des Drittligisten DJK Holzbüttgen waren groß. Alle Bemühungen, die Partie beim ASC Göttingen wegen des positiven Corona-Befundes von Spitzenspielerin Valerija Mühlbach, zu verlegen, schlugen fehl. Prompt wurde das Auswärtsspiel deutlich mit 2:6 verloren. Jetzt gibt es aber positive Nachrichten. Die Nummer eins der Kaarsterinnen ist wieder genesen und kann beim Doppel-Heimspieltag am Wochenende dabei sein. Am Samstag (14 Uhr) holen die DJK-Damen das ausgefallene Vorrundenspiel gegen den TTK Großburgwedel nach. Am Sonntag zur gleichen Uhrzeit gastiert dann der verlustpunktfreie Spitzenreiter TSV Langstadt II in der Sporthalle am Bruchweg.

Ob die DJK am Samstag komplett gegen Großburgwedel antritt, steht noch nicht genau fest. Außer Mühlbach sind Martyna Dziadkowiec und Jana Vollmert fest eingeplant. Rachel Gerarts, die seit Monaten an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung leidet, ist immer noch nicht wieder fit und wollte erst kurzfristig über ihren Einsatz entscheiden. Für den Fall, dass sie nicht dabei ist, würde Verena Hinrichs einspringen. Das Team aus Niedersachsen hat sich zur Halbserie noch einmal verstärkt. Neu dabei ist Natalija Klimanova, die an Nummer zwei gemeldet ist. „Für uns ist das natürlich jetzt auch ein bisschen bitter, da wir das Spiel im Dezember auf Anfrage von Großburgwedel verlegt haben und sie jetzt mit einer neuen starken Spielerin auflaufen. Wir wollen aber trotzdem versuchen, das Beste herauszuholen“, sagt DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Aktuell ist Großburgwedel Achter und befindet sich noch in Abstiegsgefahr.

Ganz anders sind die Voraussetzungen am Sonntag. Dann kommt in Gestalt der Zweitvertretung des TSV Langstadt die absolute Topmannschaft der Liga nach Holzbüttgen. Mit 18:0 Punkten führen die Hessinnen die Tabelle souverän an. Im Hinspiel mussten sich die Kaarsterinnen in Top-Besetzung mit 2:6 geschlagen geben. Für diese Partie steht schon jetzt fest, dass Rachel Gerarts sich schonen und aussetzen wird.