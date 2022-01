Eishockey-Regionalliga : Nach Absagen wegen Corona: NEV wieder spielbereit

Der Neusser EV will in Dinslaken aufs Eis zurückkehren. Foto: Berthold Häsler

Neuss Corona-Infektionen in der Mannschaft hatten den Neusser EV in der Vorwoche unsanft ausgebremst. Aktuell sieht es aber aus, als könne Neuss am Freitag in Dinslaken antreten.

Gleich sechs Corona-bedingte Ausfälle beim Neusser EV hatten in der vergangenen Woche dazu geführt, dass die beiden in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga angesetzten Partien abgesagt und verlegt wurden. Am Dienstag konnte in der Südpark-Eishalle dann aber die erste Trainingseinheit des neuen Jahres stattfinden. Dennoch steht NEV-Coach Sebastian Geisler für die nächste Partie am Freitag beim Überraschungs-Tabellenführer Dinslaken Kobras nur ein kleiner Kader zur Verfügung.