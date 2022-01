Zwangspause : Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Steelers ausgefallen

Der Sportliche Leiter Sergey Saveljev (re.) steht hinter den Aussagen des DEL-Chefs. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefeld Die erneuten Spielabsagen in der DEL finden unter den Experten immer mehr Befürworter, den Abstieg auszusetzen. Selbst wenn noch alle Spiele nachgeholt werden können, ist eine Wettbewerbsverzerrung nicht von der Hand zu weisen.

(hgs) Freiwilliges Training statt Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers lautete am Sonntag das Motto der Krefeld Pinguine. Am Samstagnachmittag hatte der Aufsteiger aus dem baden-württembergischen Ellental sein zweites Saison-Gastspiel in der Yayla-Arena absagen müssen. Nach positiven Corona-Fällen wurde vom Gesundheitsamt eine Quarantäne für ein Großteil der Mannschaft angeordnet, so dass nur zehn Feldspieler und kein Torhüter zur Verfügung standen. Damit waren die Steelers nicht spielfähig. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die erneuten Spielabsagen in der DEL finden unter den Experten immer mehr Befürworter, den Abstieg auszusetzen. Denn selbst wenn noch alle Spiele nachgeholt werden können, ist eine Wettbewerbsverzerrung nicht von der Hand zu weisen. Dass DEL-Chef Gernot Tripcke von vielen Seiten kritisiert wurde, weil er keinen Plan habe und er die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten wolle, kann Sergey Saveljev nicht nachvollziehen: „Ich stehe voll und ganz hinter seinen Aussagen vom Freitag. Keiner kann doch vorhersehen, was noch passiert.“ Dass während der Olympia-Pause Spiele nachgeholt werden können, kann sich Saveljev nur schwer vorstellen. Von den Pinguinen stehen vier Spieler bei ihren Verbänden auf einer Liste mit 50 Akteuren, die schon für Peking gemeldet werden mussten. Jesper Jensen-Aabo (Dänemark), Arturs Kulda (Lettland), Jeremy Bracco (USA) und Laurin Braun (Deutschland). Das bestätigte Saveljev am Sonntag.