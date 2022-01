Halbzeitbilanz SV Glehn : Bindung zum Verein verleiht Flügel

Glehn In der Hinrunde der Kreisliga A spielten sich Glehns Fußballer auf einen guten fünften Rang. Dennoch sieht Trainer Stefan Laucke bei der jungen Mannschaft noch Verbesserungspotenzial.

Die Fußballer des SV Glehn haben die A-Liga-Hinrunde auf einem starken fünften Platz abgeschlossen. In der Rückrunde will Trainer Stefan Laucke vor allem die taktische Entwicklung der Mannschaft vorantreiben.

Das war schlecht Die Ergebnisse passten, jetzt will Laucke den nächsten Schritt machen. „Wir müssen im taktischen Bereich arbeiten, da haben wir die größten Reserven“, so Laucke. Die jungen Kicker will er in der Entwicklung noch weiter nach vorne treiben. „Die Kommunikation auf dem Platz ist ein Manko. Wir sind manchmal einfach zu ruhig“, so Laucke, der ergänzt: „Wir müssen außerdem cleverer werden, die Abgezocktheit fehlt den jungen Spielern noch.“ Nicht voll zufrieden war er zudem mit der Trainingsbeteiligung. Häufige Ausfälle verhinderten eine konstante Aufstellung. „Wir mussten häufig wechseln, konnte kaum die gleichen Spieler ins Rennen schicken“, so Laucke.